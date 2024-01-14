قائد «الدعم السريع»: سأحضر قمة «إيغاد» في أوغندا

المصدر: الخرطوم - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، تلبيته دعوة للمشاركة في اجتماعات الدورة الاستثنائية الثانية والأربعين لمجلس رؤساء وحكومات دول الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، في 18 يناير الجاري، مدينة عنتيبي بأوغندا.

وكتب «حميدتي»، في حسابه على «إكس» أمس: «اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة، وللأبد، الحروب في السودان عامة، وحرب الخامس عشر من أبريل (الماضي) خاصة، أكدت اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة في دورة «إيغاد»».

وأضاف: «إننا في قوات الدعم السريع، نجدد التزامنا بوضع حد لمعاناة السودانيين الناجمة عن هذه الحرب والحروب الأخرى، الدائرة منذ سنوات بأطراف السودان، لينعم كل السودانيين بالسلام الدائم حقاً، والأمن والاستقرار، والتنمية والعدالة والحرية والديمقراطية، والمساهمة في حفظ وصون الأمن والسلم في الإقليم والعالم».

لقاء ثنائي

في الأثناء، قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان «تقدم»، إن وفداً منها بقيادة رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، سيلتقي قائد قوات الدعم السريع، اليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضافت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، في بيان، إن التواصل مستمر مع قيادة القوات المسلحة لتحديد مكان وزمان اللقاء مع الجيش.

وكان حمدوك وجّه رسالتين، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، «حميدتي»، يطلب منهما لقاء عاجلاً بغرض التشاور حول السُبل الكفيلة بوقف الحرب في السودان.

ورحب «حميدتي» بدعوة حمدوك، وقال في بيان على «إكس»: «تلقيت خطاباً من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» عبدالله حمدوك، دعانا من خلاله لاجتماع عاجل، لمناقشة قضايا وقف الحرب، ومعالجة آثارها».

رصد وإحصاء

إلى ذلك، قتل 33 مدنياً على الأقل، في الخرطوم، قضى 23 منهم في قصف جوي للجيش على منطقة جنوب شرقي العاصمة، وفق ما أفادت منظمة «محامو الطوارئ» المستقلة التي ترصد الانتهاكات وتحصي الضحايا المدنيين. وأعلنت المجموعة أن 10 مدنيين قتلوا بنيران المدفعية في منطقة السلمة القديمة جنوباً.

وأدى النزاع إلى سقوط أكثر من 12 ألف قتيل، حسب تقديرات المنظمة غير الحكومية «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة والأحداث - أكليد».

وطبقاً للأمم المتحدة، أدت الحرب في السودان إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص، بينهم 3.5 ملايين طفل، بحسب ما أفادت رئيس منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في السودان، مانديب أوبريان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز