مقتل 4 فلسطينيين في الضفة

المصدر: الخليل - رويترز

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين كانوا يحاولون اقتحام مستوطنة في الضفة الغربية أثناء ليل الجمعة السبت وفق الرواية الإسرائيلية في حين وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن اثنين من بين القتلى يبلغان من العمر 16 عاماً، ويبلغ الثالث 19 عاماً.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جندياً أصيب في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين أثناء اختراقهم السياج الخارجي لمستوطنة أدورا القريبة من مدينة الخليل الفلسطينية.

وفي حادث منفصل، لقي شاب فلسطيني يبلغ 19 عاماً حتفه بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، بحسب «وفا».

واعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، ستة فلسطينيين من وسط مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية إن الاعتقالات شملت طفلاً (17 عاماً)، وأربعة أشقاء بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينياً واستولت على دراجته النارية بعد دهم وتفتيش منزله، كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى وفتشتها في منطقة واد شاهين في بيت لحم.

وتصاعدت أعمال العنف بالضفة الغربية في ظل المداهمات الإسرائيلية والاشتباكات المتكررة. وكان العنف في الضفة الغربية يشهد تصاعداً بالفعل قبل اندلاع الحرب في قطاع غزة.

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