تحركات أمريكية لخفض التوتر على جبهة لبنان

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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قال المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوكشتاين، أمس، إنه يأمل أن تتمكن الدبلوماسية من تهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» إطلاق النار منذ ثلاثة أشهر.

وقال هوكشتاين للصحافيين، بعد اجتماعه بمسؤولين لبنانيين «آمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معاً، جميعاً على جانبي الحدود، إلى حل يسمح لكل الناس في لبنان وإسرائيل بالعيش في أمن مضمون، والعودة إلى مستقبل أفضل».

من جهته، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ​نجيب ميقاتي​، خلال لقائه مبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أمن الطاقة​، في السّراي الحكومي، على أنّ «الأولويّة يجب أن تكون لوقف إطلاق النّار في ​غزة​، ووقف الاعتداءات الإسرائيليّة على ​لبنان،​ والخروقات المتكرّرة للسّيادة اللّبنانيّة»، مكرراً «أنّنا نريد السّلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدّوليّة».

وكرر ميقاتي قوله إن لبنان يريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية. وقالت الحكومة الإسرائيلية بشكل علني، أول من أمس، إن الوضع على طول الحدود «يجب أن يتغير، سواء عبر حل دبلوماسي، أو عمل عسكري».

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