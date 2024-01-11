السجن المشدد لـ14 متهماً في مصر بقضية «فض اعتصام رابعة»

المصدر: د ب أ

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قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة».

وقررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في إعادة إجراءات محاكمة 16 متهماً في القضية اليوم، معاقبة متهم بالسجن لمدة خمس سنوات، والبراءة لمتهم آخر.

وكانت القضية تضم 739 متهماً، بينهم مصور صحفي محبوس، وآخرين أبرزهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم.

ووجَّهت النيابة للمتهمين تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام في عام 2013.

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