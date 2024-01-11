الحرب على غزة تقتل 23469 فلسطينياً.. وألمانيا: ليست إبادة جماعية

المصدر: رويترز، د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن 23469 فلسطينياً قُتلوا، مشيرةً إلى إصابة 59604 آخرين في الغارات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

من جهته، رفض روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، وصف الحرب على قطاع غزة بالإبادة الجماعية، موضحاً أنه لا يمكنه استيعاب هذا الاتهام الذي توجهه جنوب أفريقيا إلى إسرائيل على خلفية الحرب بقطاع غزة.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، اليوم، خلال زيارته لمدينة سديروت الإسرائيلية، إنه يكنّ كل التعاطف مع الأشخاص الذين يعانون في قطاع غزة ويفقدون أسرهم وأطفالهم «من خلال هذه المواجهة الشنيعة».

جدير بالذكر أن مدينة سديروت تبعد بضعة كيلومترات عن قطاع غزة، وتنتمي إلى المناطق التي تمت مهاجمتها في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال هابيك: «بالنظر إلى الأعمال التي تقوم بها القوات المسلحة، إن إسرائيل تعلم أنه لا يمكن الاستمرار على هذا النحو»، واستدرك قائلاً: «لكن الإبادة الجماعية شيء مختلف بعض الشيء، فهي الرغبة المتعمدة في القضاء على مجموعات عرقية أو مجموعات دينية، والإبادة المتعمدة».

وأضاف نائب مستشار ألمانيا أنه صحيح أن الجيش الإسرائيلي يقبل أن أشخاصاً يموتون، إلا أن القوات لا تستهدف مدنيين، ولا توجه نحو غزة من أجل قتل أطفال أو اغتصاب نساء وقتلهم بعد ذلك.

وأشار إلى أن هناك اختلافاً، قائلاً: «حركة حماس سارت هنا عبر الشوارع بهدف وحيد، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الناس، وبالأحرى جميع من يروهم، بشكل أعمى».

وبدأت، اليوم، جلسة الاستماع الأولى لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وتسعى جنوب أفريقيا لإثبات أن إسرائيل متعمدة إبادة الفلسطينيين، وترفض إسرائيل هذا الاتهام بشكل حاسم.

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