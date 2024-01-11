اقتحامات واسعة بالضفة وتحذير من «انفجار وشيك»

المصدر: رام الله - وكالات

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نفذ الجيش الإسرائيلي، أمس، اقتحامات واسعة لمدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية، في وقت حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي أنه يُنذر «بانفجار وشيك».

وطالت الاقتحامات الإسرائيلية مدن جنين، وطولكرم، ونابلس، (شمالي الضفة)، ومخيم عين السلطان قرب أريحا، ورام الله والبيرة (وسط)، وبلدات بمحافظتي بيت لحم، والخليل، (جنوبي الضفة). في نابلس، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية، واقتحم المدينة من محاورة عدة، فيما نشر قناصته على أسطح البنايات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات إسرائيلية اقتحمت سوق «الحدادين»، داخل البلدة القديمة، بينما شرعت جرافات عسكرية بتجريف عدة شوارع في مخيم جنين، ودمرت ممتلكات، في حين نفذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية، واعتقلت 5 فلسطينيين من مناطق مختلفة.

في الغضون، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بأن إسرائيل «تُقطّع» أوصال الضفة الغربية، وتضمها تدريجياً، و«تشل» حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية».

وأضافت أن إسرائيل «تفرض مزيداً من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين في الضفة، وتشل قدرتهم على الحركة والتنقل والحياة». وحمّلت تل أبيب «المسؤولية الكاملة عن نتائج التصعيد الخطير»، محذرة من دفع «إسرائيل المتعمد بالأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نحو انفجار وشيك».

كما دانت «الخارجية الفلسطينية»، رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، طلباً أمريكياً بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وعدّت ذلك «تحدياً سافراً» للإدارة الأمريكية.

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