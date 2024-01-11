إسرائيل تَمثُل اليوم أمام «العدل الدولية» بجريمة الإبادة

المصدر: لاهاي ـ وكالات

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تمثل إسرائيل اليوم، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، ذلك في الدعوى التي قدمتها ضدها دولة جنوب أفريقيا، تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبموجب الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر الماضي على خلفية تورط إسرائيل في «أعمال إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حددت المحكمة يومي 11 و12 يناير الجاري لعقد جلسات الاستماع.

وتقدم جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية «الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها».

وقال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن خطوة جنوب أفريقيا الشجاعة تتسق مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين على مدار 75 عاماً.

وأشار إلى أن هذه الدعوى ستسهم في تحقيق العدالة الدولية وترفض الإبادة وتنهي المخالفات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. وأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.

وقال عوض الله: «إن المحكمة ستستمع بهيئتها المكونة من 15 قاضياً في اليوم الأول، لدولة جنوب أفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، وفي اليوم الثاني ستستمع لإسرائيل ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة». وأعرب عوض الله عن أمله بصدور قرار وحكم سريع من محكمة العدل الدولية، لأن الوقت في غزة من دم، وألم، وأن يتم وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.

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