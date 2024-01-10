«البنتاغون»: لا نخطط للانسحاب من العراق

المصدر: واشنطن، بغداد ـ وكالات

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، الميجر جنرال باتريك رايدر، أمس، أن الولايات المتحدة لا تخطط لسحب قواتها من العراق.

وذلك تعقيباً على تصريحات رسمية أدلت بها بغداد في هذا الصدد.

وقال رايدر خلال إفادة صحافية: «لست على علم بأي إخطار من بغداد لوزارة الدفاع بشأن قرار سحب القوات الأمريكية»، وأضاف: «سنظل على تشاور وثيق مع الحكومة العراقية بشأن تواجد القوات، وسلامتها، وأمنها».

وأكد رايدر أن قوات بلاده متواجدة في العراق بدعوة من الحكومة هناك.

وفي ظل توترات متصاعدة يشهدها العراق بين فصائل مسلحة، والقوات الأمريكية، على خلفية «حرب غزة»، أعلنت بغداد تشكيل لجنة مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش»، الذي تقوده واشنطن.

وجدّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، موقف بلاده «الثابت» من إنهاء تواجد التحالف الدولي. إذ جاء التصريح غداة ضربة أمريكية أودت بحياة قيادي في حركة «النجباء».

كما يوجد في العراق، حالياً، قرابة 2500 جندي أمريكي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة «داعش».

وفي إجراء هو الأول من نوعه، طالبت حكومة السوداني من العراقيين إبداء رأيهم حول بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد من عدمه. بينما تلقى عدد كبير من العراقيين خلال اليومين الأخيرين، سؤالاً عبر رسائل نصية، تستكشف رأيهم حول مهام التحالف الدولي وتواجده في العراق.

وعدّت الرسائل القصيرة استطلاعاً للرأي تفكر فيه حكومة بغداد للكشف عن الاتجاهات العامة حول الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

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