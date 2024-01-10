ضبط شبكة إرهابية في الصومال

المصدر: مقديشو ـ وكالات

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أعلنت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية ضبط شبكة من عناصر «ميليشيات» الشباب وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، جاء ذلك في عملية أمنية جرى تنفيذها في مدينة بلدوينا بمحافظة هيران وسط البلاد.

وبحسب الوكالة، «كان عناصر الشبكة الإرهابية يسعون إلى العبور لمحافظة غلغدود عن طريق محافظة هيران التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على الإرهابيين».

ومنذ توليه الحكم في الصومال، أعلن الرئيس حسن شيخ محمود، أن الأولوية القصوى له هي مكافحة التنظيمات الإرهابية الموجودة في البلاد منذ 15 عاماً، ووضع في أواخر أغسطس الماضي، إطاراً زمنياً جديداً للقضاء على حركة «الشباب»، حدده بـ5 أشهر.

وحقق الصومال خلال العام الماضي، إنجازات كبيرة في مسار الحرب التي أطلقها على الإرهاب.

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