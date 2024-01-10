إسرائيل تنشر راجمات صواريخ على الحدود مع لبنان

المصدر: بيروت - وفاء عواد

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نشرت إسرائيل منظومات راجمات الصواريخ «إم إل آر إس» على الحدود مع لبنان والمنظومة قادرة على إطلاق رشقات صواريخ ضخمة ودقيقة، ويمكن أن تصل إلى عشرات الكيلومترات وفقاً لنوع الصواريخ المستخدمة.

وتعد الخطوة أحدث تصعيد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله، بعد أشهر من تبادل الهجمات العابرة للحدود على خلفية الهجمات العنيفة على قطاع غزة.

وكشف مصدر عسكري لبناني أن 3 من عناصر «الحزب» قتلوا في غارة جوية إسرائيلية جنوبي لبنان.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة تعرضت لهجوم جوي، لكن من دون وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح، بينما لم يحدد المتحدث مكان الواقعة على وجه الدقة.

وقتل أكثر من 130 عنصراً من «حزب الله» في لبنان خلال تبادل الهجمات مع إسرائيل، في أسوأ مواجهة بين الجانبين منذ حربهما في 2006.

وأجبر العنف عشرات الآلاف على ترك منازلهم في كلا الجانبين من الحدود، وأثار القلق بشأن تصاعد الصراع واتساعه.

وتعرضت شاشات عرض المعلومات في مطار بيروت الدولي أول من أمس لاختراق من قبل جماعات محلية مناهضة لـ«حزب الله»مع استمرار تصاعد الاشتباكات بين عناصر الحزب والجيش الإسرائيلي على طول الحدود. واستبدلت معلومات المغادرة والوصول التي تعرضها الشاشات برسالة تتهم «حزب الله» بتعريض لبنان لخطر خوض حرب شاملة مع إسرائيل.

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