بلينكن: إقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة أمر أساسي

المصدر: تل أبيب - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكم قيادة فلسطينية.

فيما أبلغ مسؤولون كبار في إسرائيل وزير الخارجية بلينكن الذي يزور تل أبيب بأن الفلسطينيين لن يكون بمقدورهم العودة إلى شمال غزة دون صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وحل وزير الخارجية الأمريكي بتل أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب على غزة، وهي الزيارة الرابعة له منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، وقال في تصريح صحافي نقلته عنه «وول ستريت جورنال»: «إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي لاستقرار كل المنطقة على الأمد البعيد».

والتقى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وأشار إلى أنه ثمة «فرصة حقيقية» لإسرائيل «للاندماج في الشرق الأوسط».

وقال بعد اجتماعه مع نتانياهو: «أعتقد أن هناك فعلاً فرصة حقيقية لاندماج إسرائيل في الشرق الأوسط، لكن علينا أن نتخطى هذه المرحلة الصعبة جداً».

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولين إسرائيليين رفضهم عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة دون صفقة تبادل جديدة لتبادل الأسرى مع حركة «حماس» التي تحتجز مع فصائل فلسطينية أخرى ما يزيد على 100 شخص.

وذكر الموقع أن تحقيق تقدم نحو عودة الفلسطينيين لمناطقهم وضمان عدم تهجيرهم قسراً من غزة يمثل أحد أهداف محادثات بلينكن في إسرائيل.

ونقل عن مسؤول إسرائيلي كبير القول، إن إسرائيل والولايات المتحدة تدركان أن عودة الفلسطينيين إلى الشمال لن تتحقق في المستقبل المنظور في ظل استمرار القتال في بعض المناطق.

لكن «أكسيوس» توقع أن يبلغ مسؤولون إسرائيليون بلينكن استعدادهم للبدء في عملية التخطيط مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل عودة الفلسطينيين لمناطقهم في المستقبل.

ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين القول: «لن ندع الفلسطينيين يعودون لبيوتهم في شمال غزة إن لم يتحقق تقدم فيما يتعلق بإطلاق سراح محتجزين».

وقال المسؤول الإسرائيلي: «نعتقد أننا سنعرف خلال أسابيع قليلة بشأن إمكانية التوصل لصفقة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين»، لاسيما أن الجيش الإسرائيلي أكد أكثر من مرة أن قتاله سيستمر طوال العام الحالي (2024).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز