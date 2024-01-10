إسرائيل توسع عملياتها وسط وجنوب غزة .. واستهداف «أطباء بلا حدود»

المصدر: غزة - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أمس إسرائيل التصعيد حيث وسعت عمليتها العسكرية في خانيونس، حيث قتل ما لا يقل عن 200 فلسطيني في خانيونس ودير البلح ومخيمات الوسطى التي دارت فيها معارك عنيفة.

فيما قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن قذيفة أصابت مأوى في خانيونس تابعاً لها يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم أدى إلى إصابة 4 أشخاص، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 9 من جنوده في اشتباكات مع الفصائل المسلحة في غزة.

وأطلق الجيش أكثر من 100 قذيفة وصاروخ على خانيونس خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أدى إلى تدمير برج سكني مكون من 16 طابقاً، ويضم أكثر من 60 شقة، ومجموعة من المقاهي والمحال التجارية، فيما كثف الطيران الحربي غاراته على دير البلح، وبلدة الزوايدة، وقرية المصدر.

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية أن طيران إسرائيل ومدفعيته قصف بكثافة خلال الساعات الماضية منطقة قيزان النجار ومحيط مستشفى ناصر ومناطق متفرقة وسط خانيونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل العشرات ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.

قصف

وقصف الطيران دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً ومنطقة الزوايدة ومخيمي النصيرات والمغازي وسط القطاع ورفح جنوبه، فيما قامت جرافاته المتوغلة في مخيم المغازي بتجريف مساحات من الأراضي الزراعية. وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 23310 قتلى و59167 جريحاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العمليات البرية تتوسع في مدينة خانيونس، مضيفاً أنه قتل عشرات من الفلسطينيين وعناصر من حركة حماس، وعثر على كميات كبيرة من الأسلحة وممرات أنفاق.

وخلال العمليات العسكرية في منطقة المغازي، وجه الطيران الإسرائيلي ضربة قتلت أفراد خلية مقاتلة، بحسب بيان الجيش.

مقتل 9 جنود

وأضاف البيان أن البحرية الإسرائيلية قصفت مواقع عسكرية ومنشآت تخزين وسفناً تستخدمها القوات البحرية التابعة لـ«حماس». فيما أعلن عن مقتل 9 من جنوده في غزة، ليصل إجمالي خسائره في حربه على القطاع إلى 187 قتيلاً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ذكرت امس أن مستشفى «شهداء الأقصى» بوسط القطاع استقبل جثامين 99 قتيلاً، بالإضافة إلى 65 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي».

استهداف

ومن جانبها، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إن قذيفة أصابت مأوى في خان يونس تابعاً لها يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم.

وأوضحت «أطباء بلا حدود» أن 4 أشخاص أصيبوا، بينهم ابنة أحد موظفيها (5 سنوات) وهي في حالة حرجة، وأكدت أنها أبلغت سابقاً القوات الإسرائيلية بأن هذا كان مأوى للمنظمة «ولم نتلق أوامر بإخلائه».

وقد عبر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية عن قلقهم إزاء احتمال انهيار المستشفيات جنوب القطاع مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس، وسط احتجاز 66 من العاملين بالمجال الصحي في غزة، وأكدت المنظمة أن النظام الصحي ينهار بوتيرة سريعة للغاية في هذا القطاع.

في الأثناء، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا بأن الحرب الإسرائيلية تسببت حتى الآن في نزوح قرابة مليون و900 ألف نازح في مختلف أنحاء غزة، معتبرة الأمر واقعاً بعد ترويج الجيش الإسرائيلي رسمياً خلال الأيام الأخيرة لتهجير سكان القطاع، وسط تحذيرات دولية من أن العديد من المناطق لم تعد صالحة للحياة، مما لا يترك للفلسطينيين إلا خيار الهجرة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز