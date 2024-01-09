إسرائيل تغتال قيادياً بارزاً في «حزب الله»

المصدر: بيروت ـــ وكالات

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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة قائد ميداني بارز في حزب الله ببلدة «خربة سلم» جنوبي لبنان، مما أدى إلى مقتله وإصابة آخر كان برفقته.

وأعلن «حزب الله» مقتل القيادي وسام طويل في بلدة خربة سلم جنوب لبنان، وذلك بعد استهداف سيارته بمسيّرة إسرائيلية، وإصابة آخر كان برفقته.

وقال الحزب إنه نفذ عمليتين في موقعين إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان. وأضاف أنه استهدف موقع «رويسات العلم» الإسرائيلي في مزارع شبعا، وموقع «حدب البستان»، مؤكداً تحقيقه إصابات مباشرة، وأطلق صاروخاً مضاداً للدبابات من جنوب لبنان، وانفجر في مستوطنة كريات شمونا قرب الحدود اللبنانية، دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات، في وقت شنت فيه إسرائيل غارات على محيط بلدة عيتا الشعب، وقصفت أمس مواقع عسكرية وبنية تحتية لـ«حزب الله» جنوبي لبنان، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت مجمعاً عسكرياً لـ«حزب الله» في منطقة قرية مارفين، وهاجمت منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية في منطقة قرية عيتا الشعب، وقصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات كفرشوبا والخيام والعديسة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه خلال اليوم الماضي، هاجمت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو منصة أُطلقت منها النار على مواقع شمال إسرائيل، كما هاجمت مروحية قتالية منطقة أطلق منها صاروخ مضاد للدبابات تجاه مستوطنات الشمال.

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