مقتل 250 فلسطينياً خلال 24 ساعة في غزة

المصدر: غزة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع دون أي مؤشرات على تراجع حدتها، مع شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مستمرة على مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، حيث كثفت إسرائيل هجماتها على خانيونس ومخيم المغازي وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مقتل 250 شخصاً وإصابة 510 جراء قصف إسرائيلي على غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 23,084 وإصابة 58,926.

وأعلنت الوزارة، أمس، وصول 83 قتيلاً و99 مصاباً إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما ذكر شهود أن مسعفين ومرضى ونازحين يفرون من المستشفى الرئيسي في وسط غزة مع اقتراب القتال بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية.

وانسحبت منظمة أطباء بلا حدود، ومنظمات إغاثة أخرى من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، قائلة: إن الوضع خطير للغاية. أدى ذلك إلى انتشار الذعر بين الأشخاص الذين لجأوا هناك، مما دفع الكثيرين إلى الانضمام إلى مئات الآلاف الذين فروا إلى جنوب المنطقة المحاصرة.

وأفاد شهود بأن قوات إسرائيلية تواصل قصف منطقة قيزان النجار في خانيونس، جنوبي قطاع غزة، وتحاول التقدم إليها. فيما تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الجيش في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا جنوب شرق خانيونس.

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 28 شخصاً ارتقوا في قصف إسرائيلي على منازل في منطقة البصة بدير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى وجود عدد من المصابين.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة 19 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك في قطاع غزة، حيث تتواصل الاشتباكات وسط القطاع وجنوبه مع استمرار القصف.

وحسب أحدث بيانات نشرها الجيش أمس، فقد ارتفع عدد الجرحى من جنوده وضباطه إلى 1042 جريحاً منذ بدء هجومه البري على غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، منهم 228 جروحهم خطيرة، في حين بلغ الإجمالي 2438 جريحاً منذ اندلاع الحرب في السابع من الشهر نفسه.

أما عدد القتلى من الجنود والضباط الإسرائيليين، فقد بلغ 519 منذ بدء الحرب، منهم نحو 189 منذ بدء الهجوم البري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز