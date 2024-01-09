مصر تنفي التعاون مع إسرائيل بشأن «محور صلاح الدين»

المصدر: القاهرة - وكالات

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نقلت وسائل إعلام مصرية، أمس، نفي مصدر أمني وجود تعاون بين القاهرة وتل أبيب فيما يخص محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الملاصق للحدود.

ونقل تلفزيون «القاهرة الإخبارية» عمن وصفته بأنه «مصدر مصري مسؤول» نفي «ما زعمته تقارير إعلامية عن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يخص محور صلاح الدين - فيلادلفيا، مؤكداً أن مثل هذه الأنباء عارية عن الصحة».

وكانت تعليقات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول ضرورة أن يكون محور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل قد أثارت ردود فعل واسعة. وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي ان «محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية في غزة، يجب أن تكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه».

وقال خبراء إن القيام بمثل هذه الخطوة سيعتبر بحكم الأمر الواقع تراجعاً عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية.

وأضاف خبراء مصريون إن هذه الخطوة، إذا ما تمت، ستمثل خرقاً لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين. وذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل اقترحت على مصر تركيب أجهزة استشعار على طول محور فيلادلفيا، والسماح لها بإرسال طائرات استطلاع مسيرة إلى المنطقة لمراقبة «محور فيلادلفيا».

ويطلق اسم «محور فيلادلفيا» أو «محور صلاح الدين» على شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً إلى معبر كرم أبو سالم جنوباً، بطول نحو 14 كيلومتراً.

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