الجيش السوداني يقصف مواقع لـ«الدعم السريع» بالمدفعية والمسيرات

المصدر: الخرطوم - وكالات

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قصف الجيش السوداني، أمس، بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسط استمرار معاناة السكان في أحياء أم درمان من انقطاع المياه وسوء شبكات الاتصالات.

وأفاد شهود، بأن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة والمسيرات صباح أمس أهدافاً لقوات الدعم السريع في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم. وأضافوا أن أحياء جبرة والصحافة المحيطة بسلاح المدرعات تعرضت إلى ضربات مدفعية مكثفة.

وذكر الشهود أن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت من أحياء الأزهري والنهضة المجاورة لأرض المعسكرات والمدينة الرياضية التابعة لقوات الدعم السريع جنوب الخرطوم، كما شوهدت أعمدة دخان في منطقة شرق النيل بمدينة الخرطوم بحري.

وفي أم درمان، التي تشكل، إلى جانب الخرطوم وبحري، العاصمة الكبرى، يسود هدوء حذر وسط استمرار معاناة المواطنين بسبب انقطاع المياه لأكثر من أسبوع، إلى جانب سوء حالة خدمات الاتصالات والإنترنت.

وتوقفت محطتان رئيسيتان للمياه عن العمل بسبب نقص محاليل الكلور اللازمة لتنقية المياه، وتفقد والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عدداً من الحارات والمناطق بمحلية كرري، للوقوف على تداعيات أزمة شح المياه.

وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، اتهمت «لجان مقاومة مدني» قوات الدعم السريع بسرقة ونهب سيارات المواطنين من داخل منازلهم في كل الأحياء والقرى في المدينة.

فيما تنفي قوات الدعم السريع مراراً صلتها بتلك الانتهاكات وتلقي باللائمة على من تطلق عليهم المنفلتين من أذرع النظام السابق.

وأحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على 4 ولايات في إقليم دارفور غربي السودان من أصل 5 ولايات بما في ذلك فِرق ومقرات الجيش، إلى جانب سيطرتها على أجزاء واسعة من الخرطوم وإقليم كردفان.

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