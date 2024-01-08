بايدن يؤكد السعي لتقليص انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أنه يعمل على دفع إسرائيل على تقليص انتشارها العسكري في قطاع غزة، وذلك بعدما قاطعه محتجون دعوا إلى وقف لإطلاق النار في غزة خلال خطاب انتخابي.

وقال بايدن، في كنيسة في مدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية: «أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص عديدها، والخروج على نحو ملحوظ من غزة».

وهتف المتظاهرون: «وقف إطلاق النار فوراً»، وقال بايدن رداً على ذلك: «أفهم انفعالهم».

بعد ذلك، قام المصلّون في كنيسة الأم إيمانويل الميثودية الإفريقية بهتاف «أربعة أعوام أخرى»، لدعم حملة بايدن الانتخابية لولاية ثانية في منصبه.

ودعم بايدن بقوة إسرائيل خلال عمليتها العسكرية ضد حماس بعد الهجوم الذي شنَّته الحركة الفلسطينية على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر، ما أثار احتجاجات في مناسبات عامة، وغضباً في صفوف الحزب الديمقراطي.

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