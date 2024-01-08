مقتل فردين من عائلة وائل الدحدوح في ضربة إسرائيلية

المصدر: أ ف ب

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قُتل قريبان للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح في غزة، في غارة استهدفت، اليوم، سيارتهما في رفح، على ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس وعدد من أقاربهما.

وقال ناطق باسم الوزارة إن الجيش الإسرائيلي «قتل ثلاثة مواطنين مستهدفاً سيارة مدنية»، وتقدّم بتعازيه إلى وائل الدحدوح الذي خسر زوجته وأبناءه الثلاثة منذ بدء الصراع.

وأكد الصحافي أن الشقيقين محمد وأحمد الدحدوح هما ابنا أخيه، وأظهرت مشاهد التدمير الذي طال سقف السيارة وعملية سحب جثة منها.

كان محمد وأحمد الدحدوح، وهما محاسب ومهندس يبلغان 30 و26 عاماً بحسب أحد أقربائهما، يعيشان قبل الحرب مع عائلتهما شمالي الأراضي الفلسطينية قرب مدينة غزة، قبل أن يهربا إلى الجنوب ليصلا قبل أسبوعين إلى رفح.

ونعى وائل الدحدوح، أمس، نجله حمزة، بعد أن فقد زوجته واثنين من أبنائه في نهاية أكتوبر بضربة إسرائيلية.

وقُتل حمزة مع زميله مصطفى ثريا في غارة طالت سيارتهما جنوبي الأراضي الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه «استهدف إرهابياً كان يقود جهازاً طائراً يشكّل تهديداً لقواته»، مضيفاً أنه «على علم باستهداف مشتبه فيهما آخرين كانا في السيارة نفسها».

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