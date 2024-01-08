الحرب تكلف إسرائيل 60 مليار دولار

المصدر: تل أبيب - وكالات

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أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أمس أن الجيش الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

وقالت الصحيفة، أن«الهدف الذي تم وضعه للجيش ولم ينجح بعد، هو القضاء على كبار مسؤولي حماس»، وتطرق التقرير للكلفة الاقتصادية للحرب، وقال إنه وفقاً للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار). وتشمل التكلفة كلاً من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.

وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).

وتابعت: «نظراً للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حالياً 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يومياً». واستمرت إسرائيل في دفع مبلغ 300 شيكل (82 دولاراً) يومياً حتى نهاية 2024 لكل جندي احتياط تم تجنيده، لافتة إلى أن «هذه المدفوعات وحدها وصلت حتى الآن إلى نحو تسعة مليارات شيكل (2.46 مليار دولار)».

وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات بالفعل إلى عشرات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تدفع الدولة للشركات المتضررة من دورات النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حوالي 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار).

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