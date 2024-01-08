إسرائيل تقتل 11 فلسطينياً بينهم 4 أشقاء في الضفة

المصدر: جنين - وكالات

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قُتل 11 فلسطينياً، أمس، بينهم سبعة في قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية على جنين، بينما أعلنت القوات الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية، كما قتل مستوطن في عملية إطلاق نار شمال رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في رام الله، في بيان، إن «6 مواطنين قتلوا جراء قصف مسيرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين»، ولاحقا، أفادت عن ارتفاع الحصيلة إلى سبعة.

وأوضحت التقارير أن من بين القتلى الستة الذين سقطوا بقصف المسيرة الإسرائيلية 4 أشقاء. تزامناً، نقل إعلام فلسطيني، عن مصادر طبية، أن أكثر من 10 آخرين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندية إسرائيلية في اشتباكات جنين وإصابة 4 من أفراده خلال عملية في مخيم جنين.

كما قتل الجيش الإسرائيلي شاباً (28 عاماً) في قرية عبوين إلى الشمال من رام الله.وقتلت طفلة (4 سنوات)، وشاب وزوجته، إثر إطلاق قوات إسرائيلية النار عليهما على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبتين أثناء مرورهما عبر الحاجز، ما أدى لإصابة فلسطيني كان يقود مركبته بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس ومعه زوجته، كما أصيبت طفلة كانت تتواجد في سيارة أخرى.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل مستوطن في إطلاق نار على سيارته عند مفترق طرق شمالي مدينة رام الله بالضفة، وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق كامل مداخل رام الله العملية.

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