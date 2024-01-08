اليمن.. الأمم المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خريطة السلام

المصدر: عدن - محمد أحمد

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استأنف مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غرونبورغ اتصالاته مع الأطراف اليمنية لوضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على خريطة الطريق للسلام التي أعلن عنها قبل نهاية الشهر الماضي، حيث التقى رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وغداة تأكيد المبعوث الأممي أن مكتبه يعكف على استكمال وضع آلية لتنفيذ مواعيد زمنية محددة لخريطة الطريق التي سبق أن أعلن عنها أكد الإعلام الرئاسي أن العليمي استمع من المبعوث إلى إحاطة بشأن مستجدات مساعيه المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

‏وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع المحلي، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الحوثيين للتعاطي الجاد مع مساعي السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، واستعادة مؤسساته الشرعية.

‏وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة، والحرص على تقديم كافة التسهيلات لمبعوثها للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية.

وتنص خريطة الطريق التي توصلت إليها الأطراف وينتظر التوقيع على آلية تنفيذها خلال أيام على وقف إطلاق نار شامل ودفع رواتب موظفي القطاع العام .

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