الصومال يلغي اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال»

المصدر: مقديشو - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود توقيعه قانوناً يلغي اتفاق أرض الصومال الذي يمنح إثيوبيا استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر تجارياً وعسكرياً.

وأعلن محمود أن مذكرة التفاهم، التي تم إبرامها الأسبوع الماضي بين الحكومتين «غير قانونية» في منشور، نشره على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» حيث وقع على قانون بإلغاء الاتفاق مساء أمس حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وقال الرئيس الصومالي: «وقعت على القانون، الذي يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومتي إثيوبيا وأرض الصومال. وبدعم مشرعينا وشعبنا، فإن هذا القانون يمثل إظهاراً لالتزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي».

كان قد تم يوم الاثنين الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخيرة على تأجير أكثر من 12 ميلاً للوصول إلى البحر في ميناء بربرة لمدة 50 عاماً، للبحرية الإثيوبية.

ووصفت الحكومة الصومالية مذكرة التفاهم بأنها «باطلة ولاغية» وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية؛ كما استدعت الصومال سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز