اتهامات لإسرائيل بـ«ضم صامت» في الضفة

المصدر: رام الله - وكالات

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اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل، بممارسة «ضم صامت» في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: «في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضماً صامتاً في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خصوصاً في مناطق الأغوار».

وحذر أبو ردينة من خطورة استمرار الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

وأضاف: «هذه السياسة التي تتبعها إسرائيل، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، في مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمراً واقعاً على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل».

في الأثناء أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة 5 شبان واعتقال 10 آخرين، خلال اقتحام قوات اسرائيلية بلدة قطنة شمال غرب القدس.

واقتحمت القوات عدداً من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، ونفذت خلالها حملة اعتقالات وتفتيش للمنازل.

كذلك، اعتقلت شابين من بلدة يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين، وشاباً آخر من مخيم الجلزون، على حاجز عسكري قرب بلدة عين سينيا، شمال مدينة رام الله. كما أصيب شاب، برصاص الجيش، عقب اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوة عسكرية كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة، ونشرت قناصتها على إحدى البنايات العالية، وسط اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والجنود.

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