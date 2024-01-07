قتلى غزة إلى 23 ألفاً بينهم 9000 طفل

المصدر: غزة - البيان - وكالات

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دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ92، حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق غزة مع تركيزه على وسط القطاع وجنوبه، فيما تقترب حصيلة القتلى من 23 ألفاً، بينهم 9 آلاف طفل و5000 امرأة في حين تمكنت الفصائل من تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر جديدة في الجنود والعتاد.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس، وأربعة على الأقل في قصف لمنزل في منطقة الحكر بدير البلح في قطاع غزة، فيما أفاد صحافيون بأن ضربات إسرائيلية استهدفت فجر أمس مدينة رفح في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، حيث قتل العشرات. كما أفادت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى أمس 35 قتيلاً وأكثر من 60 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء، في حين قتل 15 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على منازل المواطنين في المنطقة الوسطى منذ فجر أمس.

غارات وضحايا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية قتلت 152 فلسطينياً، وأصابت 256 آخرين في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الضحايا سقطوا من خلال ارتكاب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إنه بذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 22,892 قتيلاً و58,166 جريحاً.

وأضافت أن 9 آلاف طفل على الأقل قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت الوزارة في تقرير مفصل أن أكثر من 5300 امرأة قتلت منذ بداية الحرب، في حين مازال أكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

في الأثناء، قال المرصد الأورومتوسطي إن نحو 4 % من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، جراء القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد المرصد بأن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في القطاع دون توفر أي ملجأ آمن لهم.

إلى ذلك، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أجهزت على قوة إسرائيلية من 8 جنود من مسافة صفر بعد إيقاعهم في كمين محكم وسط بني سهيلا شرق خان يونس.

خسائر

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل أحد ضباطه في معركة شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه الرسمية، منذ بداية الحرب إلى 510 قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إن «المقدم روعي يوحاي يوسف مردخاي (31 عاماً)، قائد مجموعة في لواء (النخبة) «ناحال»، قُتل في معركة شمالي قطاع غزة». وكشف عن إصابة 15 من جنوده في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الجيش يعمل على تحسين أداء قواته.

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