تصعيد مستمر في جنوب لبنان

المصدر: بيروت ـ تل أبيب ـ وكالات

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قصفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية أمس، عدداً من البلدات في جنوب لبنان. فيما تم إطلاق نحو 60 صاروخاً من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، فضلاً عن قاعدة عسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات شنت غارات على بلدات الخيام، وبرج الملوك، وعديسة، ورب ثلاثين، والطيبة، والكوثرية والشرقية. كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدات يارين، وطير حرفا، والضهيرة، بني حيان، الخيام.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نحو 60 صاروخاً من جنوبي لبنان تجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، فضلاً عن قاعدة عسكرية. فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في 94 مستوطنة وبلدة على الحدود الشمالية الإسرائيلية.

كما اخترقت مسيرة أجواء الجليل شمالي إسرائيل، إلا أن أنظمة الدفاع الجوية الإسرائيلية تمكنت من إسقاطها، حسب ما أشارت صحف إسرائيلية.

ولاحقاً، أعلن «حزب الله» في بيان أنه أطلق تلك الصواريخ على «قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في شمال إسرائيل في إطار الرد الأولي على مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت قبل أيام». كما أشار إلى أنه استهدف القاعدة المذكورة بـ62 صاروخاً من أنواع متعددة.

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