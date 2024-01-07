الأمم المتحدة: غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس

المصدر: غزة ـ وكالات

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أكد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن غزة أصبحت مكاناً للموت واليأس، بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب.

وجدد المطالبة بإنهاء فوري للحرب، ليس فقط من أجل شعب غزة وجيرانها المهددين، بل من أجل الأجيال القادمة التي لن تنسى أبداً هذه الأيام التسعين من الجحيم والاعتداءات على أبسط المبادئ الإنسانية.

وقال غريفيث، في بيان صحفي، إن الوقت قد حان لكي تفي الأطراف بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والإفراج عن جميع الرهائن على الفور، وفق موقع «الأمم المتحدة».

وأشار منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال، وقال إن العائلات تنام في العراء مع انخفاض درجات الحرارة «وتتعرض المناطق التي طُلب من المدنيين الانتقال إليها حفاظاً على سلامتهم للقصف». وأشار أيضاً إلى تعرض المرافق الطبية لهجمات مستمرة. أما المستشفيات القليلة التي تعمل جزئياً فهي مكتظة، وتعاني من نقص حاد في الإمدادات.

وحذر غريفيث من كارثة صحية عامة تتكشف فصولها في غزة، «حيث تنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة مع تسرب المجاري. وتلد حوالي 180 امرأة فلسطينية يومياً في خضم هذه الفوضى. ويواجه الناس أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق. والمجاعة وشيكة».

أما بالنسبة للأطفال على وجه الخصوص، فيقول غريفيث إن الأسابيع الـ12 الماضية كانت مؤلمة، حيث لا يتوفر لهم الطعام ولا الماء ولا يذهبون إلى المدارس «لا شيء سوى أصوات الحرب المرعبة، يوماً بعد آخر». وأوضح وكيل الأمين العام أن غزة أصبحت ببساطة مكاناً غير صالح للسكن. ويشهد أهلها تهديدات وجودية بصورة يومية، بينما يراقب العالم ذلك.

مهمة صعبة

وقال غريفيث إن المجتمع الإنساني تُرك أمام مهمة مستحيلة تتمثل في دعم أكثر من مليوني شخص، حتى مع مقتل وتشريد موظفيه، ومع استمرار انقطاع الاتصالات، وتضرر الطرق، وإطلاق النار على القوافل، وانعدام شبه تام للإمدادات التجارية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

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