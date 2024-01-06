90 % من السكان أُجبروا على النزوح

المصدر: غزة - وكالات

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قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، «إن 90 يوماً من الحرب الوحشية في قطاع غزة تجبر 1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان على النزوح عدة مرات».

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة على حسابها عبر منصة «إكس»، بشأن الوضع في قطاع غزة المحاصر والرازح تحت الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت المنظمة الأممية: «90 يوماً من الحرب الوحشية، والتهجير القسري يتواصل يومياً»، وشددت على أن «الأسر تُجبر على التنقل عدة مرات بحثاً عن السلامة المفقودة».وأوضحت أن «1.9 مليون شخص، أي 90 بالمئة من السكان، نازحون بأنحاء قطاع غزة، الكثيرون منهم نزحوا عدة مرات».

وأكدت الوكالة الأممية أن «1.4 مليون شخص يحتمون في منشآت تابعة للأونروا». وقالت الوكالة إن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة الشاملة في قطاع غزة، مع تواصل حرب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وصرح فيليب لازاريني مفوض عام الأونروا، في بيان على حساب الوكالة بموقع «فيسبوك»، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي مع عدم السماح بدخول سوى القليل من المساعدات الإنسانية.

وأوضح لازاريني أن الوقت يتسارع نحو حدوث المجاعة، ويجب وقف إطلاق النار الآن في غزة بعد ثلاثة أشهر طويلة مرت على الحرب الوحشية. ودعا مفوض عام الأونروا إلى ضرورة وقف إطلاق النار الإنساني، وتوفير المساعدات وإنهاء هذا النزوح القسري المستمر للسكان في غزة.

من جهته، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إن الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لم يتمكنوا من تقديم المساعدات الإنسانية لمدة ثلاثة أيام بسبب التأخير في الوصول للمساعدات.

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