قتيل واقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

المصدر: رام الله - وكالات

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واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على مدن الضفة الغربية بالتزامن مع استمرار حربها على قطاع غزة، حيث قتل فلسطيني وأصيب آخرون في رام الله، كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق في نابلس ومخيم بلاطة وجنين.

وقال شهود عيان إن الشاب أسيد الريماوي البالغ من العمر 17 عاماً قتل برصاص الجيش في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 شبان فلسطينيين أصيبوا، بينهم اثنان جروحهما خطيرة، وذلك خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية اندلعت وسط البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال وآلياته لها فجر أمس.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 326 قتيلاً من بينهم 7 قتلى خلال أقل من أسبوع منذ بداية العام الحالي 2024.

ولم تقتصر اعتداءات الساعات الماضية على رام الله، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما اقتحمت جنين كذلك داهمت قوات الاحتلال قرية عزون شرقي قلقيلية.

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