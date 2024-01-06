قصف بري وجوي وبحري على مخيمات النازحين في غزة

المصدر: غزة - البيان - وكالات

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في استمرار لمسلسل الموت اليومي الذي تشهده غزة، شهد القطاع أمس تصعيداً جديداً باستهداف مخيمات اللاجئين في رفح وخان يونس والبريج والمغازي والنصيرات بقصف جوي وبري وبحري أدى إلى مقتل العشرات وسط اشتباكات على محاور التقدم بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية وسط القطاع.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أمس أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين الفصائل والقوات الإسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. فيما كثفت الزوارق الإسرائيلية قصفها على الشواطئ وسط القطاع، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شرقي خان يونس. كما واصلت الدبابات الإسرائيلية قصفاً برياً وجوياً على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، وتمنع القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور في تلك المخيمات سيارات الإسعاف وفق الهلال الأحمر الفلسطيني من انتشال القتلى والجرحى.

وحصد القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 125 قتيلاً، ما يرفع إجمالي عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفاً و638 قتيلاً.

اشتباكات

وأوضح شهود عيان أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين الفصائل والقوات الإسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. فيما كثفت الزوارق الإسرائيلية قصفها على الشواطئ وسط القطاع، واستهدفت الطائرات الإسرائيلية شرقي خان يونس. واستهدف القصف المدفعي محيط مستشفى الأمل، كما تصاعد دخان وأصوات انفجارات في منطقة معن شرق خان يونس بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وأفادت الوكالة بمقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي في خان يونس بجنوب قطاع غزة وفي جباليا بشمال القطاع، وقالت الوكالة الرسمية إن الطيران الإسرائيلي ومدفعيته واصلا أمس قصف منازل ومبانٍ سكنية وخيام للنازحين في خان يونس، ما أسفر عن مقتل العشرات

كارثة حقيقية

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن البنية التحتية في القطاع أصبحت غير قابلة للإصلاح؛ بفعل القصف الإسرائيلي المركز، مؤكداً أن القطاع يواجه «كارثة حقيقية».

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي «دمر البنية التحتية في قطاع غزة بشكل متعمد ومقصود؛ بهدف مضاعفة الكارثة الإنسانية في جميع محافظات قطاع غزة، خصوصاً في محافظة شمال غزة ومحافظة غزة».

وأشارت إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف شبكات الطرق والكهرباء ومياه الشرب، ومحطات التحلية والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والإنترنت. غلق الممر الإنساني

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إغلاق الممر الإنساني على شارع صلاح الدين في غزة، داعياً سكان القطاع إلى التوجه صوب شارع الرشيد. وتوقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن يصل عدد الجنود المصابين بإعاقات، في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 12 ألفا و500 جندي.

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