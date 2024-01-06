واشنطن: لا نعلم متى تنتهي الحرب في غزة

المصدر: عواصم - وكالات

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بينما يعكف مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على وضع خطط لمنع اندلاع صراع إقليمي أوسع وطويل الأمد بسبب غزة مع بدء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط بدأها باسطنبول لوقف الحرب، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن بلاده لا تعلم متى تنتهي الحرب في غزة.

وقال سامويل وربيرغ في تصريح صحافي، بأن بلاده تفعل كل ما بوسعها ضمن دور الوسيط لإنهاء الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية لكن لا تستطيع وضع زمن محدد لنهاية الحرب في غزة، مشدداً على أن لها دوراً هاماً لإيجاد حلول لكل الملفات الإقليمية العالقة.

وتابع أن واشنطن على تواصل يومي مع كل الأطراف الفاعلة، وهي تتشارك الرؤية معها، وتملك الرغبة لإنهاء الحرب.

كذلك لفت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيتطرق في زيارته الحالية التي بدأها أمس بتركيا للخطوة القادمة للحرب مع الإسرائيليين، وسماع وجهة نظرهم.

وعن التصريحات الأخيرة حول طول أمد الحرب، أوضح أن واشنطن ترغب بسماع الأطراف، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد الحرب نقطة هامة جداً.

وكانت «الخارجية الأمريكية» قد أفادت أول من أمس بأن بلينكن يدفع خلال زيارته للشرق الأوسط - التي من المقرر أن تستمر حتى 11 يناير الجاري، إلى اتخاذ خطوات إضافية بشأن الشكل الذي يجب أن تبدو عليه غزة في نهاية الصراع، وزيادة المساعدات الموجهة إلى القطاع.

وتعد هذه الجولة الرابعة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، كشف أول من أمس خطته «لما بعد الحرب» في غزة، التي بموجبها لن تكون هناك في القطاع الفلسطيني بعد انتهاء القتال «لا حماس» ولا «إدارة مدنية إسرائيلية».

وكشف غالانت أمام الصحافيين عن الخطوط العريضة لهذه الخطة قبل أن يقدّمها إلى المجلس الوزاري الحربي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وقال الوزير للصحافيين إنه وفقاً لهذه الخطة، التي لم تتبنها الحكومة بعد، فإن العمليات العسكرية «ستستمر» في قطاع غزة إلى حين «عودة الرهائن» و«تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحماس» و«القضاء على التهديدات العسكرية في قطاع غزة».

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