5 قتلى في غارة إسرائيلية على لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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قتل خمسة لبنانيين جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان ليل الأربعاء.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس أن «عدد الشهداء في الغارة على الناقورة أول من أمس، ارتفع إلى خمسة»، مشيرة إلى أن «المقاومة» نعت أربعة من عناصرها قتلوا على طريق القدس.

ووفق الوكالة، «نفذت الطائرات الحربية المعادية، صباح أمس، عدواناً جوياً، حيث أغارت على الطرف الشرقي لحديقة مارون الراس على مقربة من نقطة الجيش اللبناني ملقية صاروخين من نوع جو - أرض».

وأشارت إلى أنه «أعقب ذلك غارة مماثلة للطيران المعادي على محلة عقبة صلحا عند على أطراف مدينة بنت جبيل»، لافتة إلى أن «مدفعية العدو قصفت أطراف بلدة حولا - وادي السلوقي». ووفق الوكالة، «استهدف العدو الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، الليلة قبل الماضية، محيط تلة حمامص، سهل مرجعيون، الوزاني، أطراف كفركلا والطيبة».

من جهته، أعلن «حزب الله» استهداف تموضع لجنود إسرائيليين في شتولا بالأسلحة المناسبة، محققاً إصابات مباشرة‏، بحسب بيان للحزب.

في الأثناء، جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.

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