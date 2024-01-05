غارات على البيوت الآمنة و80 ألفاً حصيلة القتلى والجرحى

المصدر: غزة - وكالات

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لليوم الـ90 على التوالي واصلت إسرائيل قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة المحاصر والبيوت الآمنة، وتشكيل أحزمة نارية وسط وجنوبي القطاع، موقعة مئات الضحايا، ما رفع حصيلة القتلى والجرحى منذ 7 أكتوبر إلى نحو 80 ألفاً.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق طريق صلاح الدين «الممر الآمن» أمام حركة نزوح الفلسطينيين، مبيناً أن طريق الرشيد هو البديل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في «إكس».

ويمتد شارع صلاح الدين- الذي شهدت مفترقاته قتالاً عنيفاً بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي- مسافة 45 كيلو متراً من بيت حانون أقصى شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوباً، وهو أحد شارعين رئيسيين يتكون منهما القطاع.

أما الطريق الثاني الذي يربط مدن القطاع فهو شارع «الرشيد»، وهو يمتد على طول الشريط الساحلي لغزة.

قصف مستمر

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات جديدة على مدينة غزة ومحيطها، والتي أصبحت منطقة قتال يعمها الدمار، وعلى خان يونس، أكبر مركز حضري في جنوب القطاع المحاصر.

ودوّت صفارات الإنذار معلنة إطلاق الصواريخ في عسقلان بجنوب إسرائيل، وهي مدينة أعلنت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد أنها استهدفتها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 125 فلسطينياً سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع في الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 22 ألفاً و438. وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد مصابي الحرب المستمرة منذ 7 من أكتوبر وصل إلى 57 ألفاً و614 مصاباً.

كما قالت وزارة الصحة، «استُشهد، منذ فجر الخميس، عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا». وتسبب القصف في اندلاع حرائق في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، وفي مخيم المغازي للاجئين.

وقال إبراهيم الغمري وهو أحد السكان لوكالة «فرانس برس»: «كان الناس آمنين في منازلهم، كان المنزل مليئاً بالأطفال. كان هناك حوالى 30 شخصاً. وفجأة وقعت منازلهم عليهم... ما ذنب هؤلاء الأطفال؟».

كما قال مسؤولون بقطاع الصحة لـ«رويترز» أمس: إن خمسة فلسطينيين قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الهلال الأحمر

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية سقوط شخص، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مقر الجمعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقالت الجمعية، عبر منصة «إكس»، إن القصف استهدف الطابق الخامس من مقر الجمعية.

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون، والذين نزح أكثر من 85 % منهم، وفق الأمم المتحدة، من أزمة إنسانية كارثية، وبات معظمهم على شفير المجاعة، وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جداً، رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.

وقال سكان كانوا يبكون أحباء لهم قتلى ملفوفين بأكفان في مستشفى في خان يونس، إن غارة جوية على جنوب غزة أسفرت عن مقتل فلسطينيين نازحين يعيشون في خيم.

شبكة أنفاق

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عدداً من أعضاء حركة حماس في شبكة أنفاق في جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أنه تم تدمير شبكة أنفاق يبلغ طولها عدة مئات من الأمتار، كما تم بشكل كبير تقليص القدرات القتالية والقيادة والسيطرة لحركة حماس في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس، وقال العقيد ميكي شارفيت إنه تم قتل 20 ممن يُشتبه في أنهم عناصر من حماس في نفق واحد فقط.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الداخلية «شين بيت»، أمس، مقتل ممدوح بن لولو، أحد قادة العمليات العسكرية لحركة الجهاد الفلسطينية بشمال غزة في غارة، نفذها الجيش الإسرائيلي.

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