«العدل الدولية» تنظر في تهم الإبادة الجماعية 11 يناير

المصدر: أمستردام، عمان - وكالات

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للمرة الأولى منذ شنت إسرائيل عدوانها على غزة في أكتوبر الماضي، سيتعين على إسرائيل أن تواجه اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة دولية.

حيث من المقرر أن تعقد جلسات استماع بهذا الشأن، بناء على شكوى تقدمت بها جنوب أفريقيا، في 11 و12 من يناير الجاري.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي - وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة - مساء الأربعاء، التاريخين. وقالت المحكمة إن جنوب أفريقيا ستعرض قضيتها في 11 من يناير، فيما ستعرض إسرائيل قضيتها في 12 من الشهر نفسه. ومن المقرر أن يتم منح ساعتين لكل جانب.

واستندت جنوب أفريقيا في شكواها التي تقدمت بها إلى المحكمة يوم الجمعة، إلى «اتفاقية منع الإبادة الجماعية». وقد كانت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعت على الاتفاقية.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس، إن الأردن يدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948. وتابع الصفدي: «بالتأكيد نحن ندعم الدعوى وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف».

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