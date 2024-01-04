ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء حرب إسرائيل إلى 22 ألفاً و438 شخصاً

المصدر: د ب ا

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 22 ألفا و438 قتيلا جراء حرب إسرائيل المتواصلة على القطاع منذ 90 يوما.

وصرح الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، بأن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيدا و318 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وقال القدرة إنه بذلك ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 22 ألفا و438 قتيلا و57 ألفا و614 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وذكر أن "الانتهاكات" الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى قتل 326 من الكوادر الصحية وتدمير 121 سيارة إسعاف وتم استهداف 150 مؤسسة صحية وخرج 30 من أصل 35 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة في كافة مناطق قطاع غزة.

وحذر من أن الجيش الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس في دائرة الاستهداف والخطر المتكرر.

وطالب المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية المستشفيات في جنوب قطاع غزة وتأمين وصول الجرحى والمرضى إليها، وإرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها إلى كافة مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.

ونبه القدرة إلى 9ر1 مليون فلسطيني نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الاوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء.

وحذر، بهذا الصدد، من كارثة صحية وإنسانية لا يمكن وصفها أو تحملها في مدينة رفح بعد نزوح أكثر من نصف سكان قطاع غزة إليها في ظروف قاسية من انهيار الخدمات الصحية والبيئية وعدم توفر أدنى المقومات المعيشية.

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