وزير الخارجية المصري يؤكد حتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة

المصدر: د ب ا

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أهمية مراعاة عنصر الوقت في التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، وأولوية وحتمية التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، على نحو يُسهم بشكل فعال في التعامل مع الكارثة الإنسانية في القطاع، وإدخال المساعدات، ويفتح المجال السياسي لدعم جهود التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري، اليوم، السيناتور الديمقراطي "كريس فان هولين" والسيناتور الديمقراطي "جيف ميركلي" عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في إطار جولة إقليمية بالمنطقة، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث، في بيان صحفي، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً لتطلع مصر لتعزيز كافة جوانب العلاقات بين البلدين، ومشدداً على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق للتعامل مع التحديات الدولية والإقليمية الراهنة.

‏‎وأضاف المتحدث أن الوزير شكري استعرض الموقف المصري من تطورات الوضع في غزة، والاتصالات التي تضطلع بها مصر على الصعيدين السياسي والإنساني.

وكشف المتحدث عن أن وزير الخارجية، خلال لقائه مع الجانب الأمريكي، أعاد التأكيد علي موقف مصر الرافض لأية محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع، لافتاً انتباه عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أهمية أن تتخذ الولايات المتحدة، بما لها من ثقل دولي وتأثير على إسرائيل، من الإجراءات والمواقف ما يحول دون تحقيق هذا السيناريو.

وأوضح الوزير شكري أن وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية بالكم الكافي الذي يلبى احتياجات الفلسطينيين في القطاع، هو الإجراء العملي الذي يحول دون سيناريو التهجير.

وأكد عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديرهما للجهود المصرية المبذولة للتعامل مع التداعيات السياسية والإنسانية للأزمة، مستعرضين الجهود التي يبذلانها داخل الكونغرس الأمريكي من أجل احتواء الأزمة المتفاقمة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة.

وتقدم العضوان بالشكر للحكومة المصرية على ما تبذله في مجال إنفاذ المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وما قدمته الجهات المصرية المختلفة من مساعدات طبية وإغاثية بسخاء كبير خلال الفترة الماضية.

كما أعربا عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم الذي اضطلعت به مصر لتسهيل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين في غزة.

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