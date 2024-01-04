وتيرة قصف غزة تتصاعد رغم 89 يوماً من الحرب

المصدر: غزة - وكالات

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لليوم الـ 89 على التوالي، واصلت إسرائيل هجومها على قطاع غزة المحاصر بتكثيف القصف الجوي على شمال ووسط وجنوب القطاع، مع إلقائها منشورات تدعو سكان مخيم النصيرات وسط القطاع لإخلاء منازلهم، رغم إعلانها سابقاً أنه «منطقة آمنة».

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس أن الجيش قام بنشر منشورات تدعو سكان 7 أحياء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم.

وقال شهود إن مقاتلات إسرائيلية دمرت عدداً من أبراج «عين جالوت» وقصفت محيط شارع العشرين بالمخيم. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستهداف مبانٍ سكنية عدة في محيط مستشفى الأمل، ومقر الجمعية في خان يونس، ما تسبب بحالة هلع شديد بين صفوف النازحين.

غارات

وأكدوا أن قوات إسرائيلية نفذت قصفاً كثيفاً على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط سماع دوي انفجارات في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

كما شن الجيش غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في المحافظة الوسطى بالقطاع، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. فيما نفذت أحزمة نارية شرق مخيم النصيرات، وخان يونس جنوباً، وسمع دوي انفجارات وقصف عنيف من الطائرات الحربية في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

كما أشارت المصادر إلى أن قصفاً مدفعياً استهدف الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع غارات جوية، ما أدى إلى مقتل العشرات.

اشتباكات

ويأتي استمرار القصف بالتوازي مع معارك عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات إسرائيلية بمختلف محاور القطاع، وأفاد شهود بوقوع انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات في مخيم المغازي وسط القطاع. وأكدت فصائل فلسطينية أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من نوع «هيرمز 900» بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة. وأضافت إنها استهدفت جرافة ودبابة إسرائيليتين بعبوة «شواظ» وقذيفة «الياسين 105».

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22313 قتيلاً منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء 128 شخصاً قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ57 ألفاً، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وقف الحرب

في الاثناء، دعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع للمساعدات دون عوائق. كما نددت الصحة العالمية بالقصف الذي استهدف مقراً ومستشفى تابعين للهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع، واصفة هذا القصف بأنه «غير مقبول».

مقتل ضابط

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة، خلال المعارك شمالي قطاع غزة، دون إضافة تفاصيل أخرى عن مقتله.

وبمقتل الضابط، ارتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر إلى 509، بينهم 175 قتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

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