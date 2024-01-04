هجوم صاروخي حوثي باتجاه البحر الأحمر

المصدر: صنعاء - وكالات

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قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس، إن ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق سيطرتهم في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت في بيان عبر منصة «إكس» أن «الهجوم وقع نحو الساعة التاسعة مساء أول من أمس بتوقيت صنعاء»، مشيرة إلى «أن سفناً عدة بالمنطقة أبلغت عن سقوط الصاروخين في المياه المحيطة، لكن لم تبلغ أي منها عن وقوع أضرار».

وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن «أفعال الحوثيين غير المشروعة تُعرض حياة عشرات البحارة الأبرياء للخطر، وتعرقل تدفق التجارة الدولية بحرية»، لافتاً إلى أن أحدث هجوم لـ«الحوثيين» في البحر الأحمر هو الـ24 ضد السفن التجارية منذ 19 نوفمبر الماضي.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع 3 انفجارات على بعد من 1 إلى 5 أميال بحرية من سفينة تجارية في مضيق باب المندب.

وكانت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية ذكرت أن الحادث وقع على بعد نحو 33 ميلاً بحرياً إلى الشرق من ميناء عصب الإريتري، مضيفة أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقررت شركتا «ميرسك» الدنماركية للشحن ومنافستها الألمانية «هاباج لويد» استمرار تعليق جميع رحلات السفن التابعة لهما عبر البحر الأحمر، مروراً بقناة السويس بسبب الهجمات التي تتعرض لها رحلاتها. وتهدد الاضطرابات الناجمة عن تلك الهجمات برفع تكاليف الشحن، كما تثير مخاوف بشأن موجة تضخم عالمية جديدة.

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