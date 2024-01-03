تعليق محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

المصدر: د ب ا

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أفادت تقارير بتعليق المحادثات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة محتملة لتحرير الرهائن المتبقين في غزة عقب اغتيال مسؤول كبير في حماس في بيروت.

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مساء الثلاثاء، نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية، أن المحادثات تنصب الآن على تفادي تصعيد بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت الصحيفة عن المصادر القول إن "اغتيال" نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري "غير الموقف"، وأضافت المصادر أن احتمال التفاوض بشأن اتفاق آخر لم يعد قائما حاليا.

وأعلنت حركة حماس عن اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري مساء الثلاثاء في استهداف إسرائيلي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت حماس إنه جرى اغتيال العاروري مع اثنين من قيادات كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بوقوع الانفجار لدى طلب بيان منه.

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