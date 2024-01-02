3 قتلى بغارة إسرائيلية على قرية جنوب لبنان

المصدر: بيروت ـ وكالات

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صعد الجيش الإسرائيلي مع بزوغ الساعات الأولى للعام الميلادي الجديد قصفه للبلدات اللبنانية الحدودية، حيث قصف الجيش الإسرائيلي محيط بلدتي طيرحرفا والجبين، وحلق الطيران الاستطلاعي فوق القطاعين الغربي والأوسط. فيما قتل ثلاثة أشخاص بغارة إسرائيلية، استهدفت بعد ظهر أمس بلدة كفركلا اللبنانية الحدودية.

وقال شهود عيان إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان. وأضافوا أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدات الضهيرة والجبين وطيرحرفا وأطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وذكر في السياق بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستعمرة كريات شمونة شمال إسرائيل.

وأشار إلى أن صاروخاً اعتراضياً إسرائيلياً انفجر في أجواء ميس الجبل جنوب لبنان. وقال مصدر أمني لبناني إن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على بلدة كفركلا أدت إحداها إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما تستمر عمليات رفع الأنقاض من أحد المنازل المستهدفة.

وأشار إلى أن «الجيش الإسرائيلي قصف حرم مستشفى ميس الجبل الحكومي بالقذائف المدفعية؛ ما أدى لأضرار كبيرة في قسم الطوارئ من دون وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي والتمريضي المناوب».

وأصيب 5 جنود إسرائيليين بجراح طفيفة، إثر سقوط قذائف صاروخية أُطلقت من جنوبيّ لبنان صوب البلاد، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه استكمل سلسلة هجمات على أهداف عديدة في لبنان. وأضاف أن قواته والطائرات المقاتلة و استكملت خلال الساعات الأخيرة، جولة من الهجمات في الأراضي اللبنانية.

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