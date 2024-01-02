حملة دهم واعتقالات بمدن وبلدات الضفة الغربية

المصدر: رام الله - وكالات

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شنت إسرائيل حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، التي تشهد غضباً متصاعداً ضد العدوان المتواصل على قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية اعتقلت 13 فلسطينياً من بلدة قطنة غربي مدينة القدس.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات إسرائيلية شاباً واستولت على مركبة ومبالغ مالية كما اعتقلت شابين في مدينة بيت لحم بعد مداهمة مخيم الدهيشة وقرية حوسان قرب المدينة.

وفي شمال الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من قرية بيت إيبا غربي مدينة نابلس، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش دهم عدداً من المنازل في القرية وفتشها وعبث بمحتوياتها.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي يومياً مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامناً مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة. وقد اعتقلت خلال هذه الفترة في الضفة الغربية نحو 4900 فلسطيني، كما قتلت نحو 510 فلسطينيين، بينهم 111 طفلاً، منذ مطلع العام 2023، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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