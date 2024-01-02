قصف عنيف على غزة والقتلى إلى 22 ألفاً

المصدر: غزة - البيان ، وكالات

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افتتح قطاع غزة عامه الجديد على غرار أيامه السابقة، على وقع قصف إسرائيلي طال مناطق مختلفة، حيث دوت أصوات انفجارات غرب مخيم النصيرات والبريج والمغازي مع احتدام القتال في أماكن أخرى من غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 22 ألفاً، فيما قررت إسرائيل سحب دبابات من بعض الأحياء مع التلويح بإجراء تغيير في الخطط وتقليص عدد القوات.

وأوضحت مصادر إعلامية فلسطينية أنه في اليوم الـ87 للحرب في غزة ، تواصل القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية مستهدفاً المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.

استهداف

واستهدفت الزوارق الإسرائيلية مخيم النصيرات وساحل غرب رفح جنوب غزة، وفق ما أفادت الإذاعة الفلسطينية وكذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أيضاً شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ونفذت قصفاً عنيفاً ومتواصلاً على محيط مناطق جباليا البلد والتفاح ومخيم جباليا كما ضربت القوات الإسرائيلية أحياء بوسط مدينة خان يونس جنوباً.

وكان قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب خانيونس أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، حسب التلفزيون الفلسطيني فيما سقط 45 قتيلاً بضربات إسرائيلية على خان يونس خلال الساعات الماضية، بينهم أطفال.

وأفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع أعداد القتلى في القطاع إلى نحو 22 ألف قتيل وقرابة 60 ألف جريح، وذلك حتى اليوم السابع والثمانين للحرب في غزة.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن نحو مليوني نازح في غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة وتفشي الأوبئة.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن 326 من الكوادر الصحية قتلوا وتم تدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة وأنها مستمرة في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

معارك طاحنة

في الأثناء، كثفت الفصائل الفلسطينية المسلحة عملياتها في حي التفاح ومخيم البريج (وسط قطاع غزة) وفي خانيونس (جنوب)، باستهداف آليات ونصب كمائن لجنود إسرائيليين وتفجير فوهتي نفقين بقوات إسرائيلية.

وذكرت أنها فجرت حقل الألغام في قوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها إلى موقع الخليل العسكري بشرق حي التفاح في المدينة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 41 عسكرياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، واعترف بمقتل جندي في السابع من أكتوبر، كان يُعتقد أنه محتجز في غزة.

سحب عدد من الدبابات

ووسط هذه التطورات، قال سكان إن إسرائيل سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه خططاً لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.

وقال مسؤول إسرائيلي إن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية مما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسباً لنشوب صراع أوسع.

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