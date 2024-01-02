تاجوراء الليبية تستقبل العام الجديد بتوتر أمني واشتباكات مسلحة

المصدر: طرابلس ، تونس - البيان

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استقبلت مدينة تاجوراء الليبية العام الجديد 2024 بتوتر أمني واشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وأكدت مصادر أمنية لـ«البيان» أن المدينة الساحلية التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس بمسافة 21 كيلومتراً من وسط طرابلس، استيقظت فجراً على أصوات الرصاص عندما قام مسلحون من فلول مجلس شورى ثوار بنغازي الفارين من ضرب الجيش الليبي إلى غرب البلاد، بالهجوم على أحد مقارّ اللواء 51 مشاة، فجراً ، وهو ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى من بينهم أربعة من المهاجمين .

كما شهدت تاجوراء حشوداً للجماعات المسلحة فيما رصد سكان محليون أصوات رماية متقطعة وانتشاراً كثيفاً لعشرات الآليات العسكرية، كما رصدت لقطات مصوّرة تحرّك آليات عسكرية تابعة لهذه الجماعات.

وتخشى أوساط مطلعة من أن يتسع الصراع بين الجماعات المسلحة المحلية في تاجوراء وبعض المدن الأخرى، وبين فلول الجماعات الأخرى التي فرت من ضربات الجيش الليبي في بنغازي وبقية مدن المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية لتقيم في غرب البلاد.

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