رئيس الكنيست يشكك في سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية

المصدر: د ب ا

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أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا أن المحكمة العليا في البلاد ليست لديها السلطة لإبطال القوانين. وردا على حكم المحكمة العليا بإبطال عنصر رئيسي من قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي أثار احتجاجات حاشدة، قال أوحانا إن هذا "واضح"، وفقا لتقارير إعلامية.

وأدان أوحانا حكم المحكمة قائلا "إنه حتى من الأوضح أننا لا نستطيع التعامل مع هذا في ظل وجود الحرب في ذروتها".

ووفقا للحكم الذي تم نشره اليوم الاثنين، قضت أغلبية تتكون من 12 من قضاة المحكمة العليا الـ15 أن المحكمة لديها السلطة لمراجعة القوانين الأساسية "والتدخل في تلك الحالات النادرة والاستثنائية التي يتجاوز فيها الكنيست سلطته الدستورية".

وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في وقت سابق عنصرا رئيسيا في قانون إصلاحات النظام القضائي الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، وذلك بموجب حكم قضائي نشر اليوم الاثنين، لتعلن عدم صلاحية التعديلات التي تم إقرارها في يوليو الماضي.

وأعلنت المحكمة اليوم الاثنين أن أغلبية ضئيلة هي ثمانية من القضاة الـ 15، أيدوا إلغاء تعديل على القانون أقر في يوليو الماضي.

ويقول حكم المحكمة العليا إن تعديل الدستور حرم المحكمة من فرصة اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المناسبة"، التي تتخذها الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.

وقال منتقدو تعديل الحكومة للقانون القضائي إنه يمكن أن يشجع على الفساد والتعيين التعسفي للمناصب المهمة.

وينص الحكم على أن التعديل كان من شأنه أن "يلحق ضررا جسيما وغير مسبوق بالخصائص الأساسية لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".

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