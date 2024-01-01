حرب السودان.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم

المصدر: عواصم- وكالات

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وصل الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، التي تخوض حرباً مع الجيش في السودان، أمس، إلى جيبوتي التي تقود جهوداً إقليمية ترمي إلى التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين اللذين تجددت الاشتباكات بينهما أمس.

وجيبوتي هي المحطة الأخيرة ضمن جولة لدقلو في شرق أفريقيا كانت أولى زياراته الرسمية إلى الخارج منذ بدء الحرب الأخيرة في السودان في منتصف أبريل من العام المنقضي.

وتأتي جولته التي شملت أيضاً إثيوبيا وأوغندا في وقت تضاعف الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) جهودها لحمله وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، على التفاوض.

ولم يلتقِ القائدان العسكريان منذ اندلاع حرب أدّت إلى سقوط 12 ألف قتيل حتى الآن، وفق تقدير منظمة «أكليد». كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة. وأشار دقلو في منشور عبر منصة «x» إلى أنه عرض مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة رؤيته «لإنهاء الحرب والتوصل إلى حل شامل يضع حدّاً لمعاناة الشعب السوداني».

وفي منشور آخر عبر «x»، أوضح وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف أنّ زيارة دقلو تأتي في إطار جهود بلاده الهادفة إلى وقف إطلاق النار في السودان.

اجتماع حاسم

وكان يوسف قال السبت عبر «x»: «خلال الأسبوع المقبل، ستمهّد جيبوتي التي ترأس منظمة إيغاد، لحوار في السودان وستستضيف اجتماعاً حاسماً»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وكان من المقرر عقد اجتماع بين طرفي النزاع برعاية «إيغاد» الخميس في جيبوتي، إلا أنه «أُرجئ إلى مطلع يناير لأسباب فنية»، على ما أفاد وزير الخارجية الجيبوتي الأربعاء.

وقال موقع «المشهد السوداني» إن تأجيل اللقاء جاء بعد تضارب التصريحات بشأن مسألة حضور حميدتي، فيما ذكرت مصادر في قمة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، أنه تم تأجيل لقاء البرهان وحميدتي إلى يناير.

وكان المتحدث الرسمي باسم «الدعم السريع»، الفاتح قرشي، قال إن المنظمة قدمت لهم دعوة رسمية، معلناً التزام قواته بالمواعيد التي حددتها «إيغاد»، كما أنه نفى «كل ما يُشاع في وسائل الإعلام عن عدم حضور حميدتي للقاء البرهان».

وتضم «إيغاد» ثماني دول أعضاء هي كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان والصومال وأوغندا وإريتريا.

تجدد الاشتباكات

وتجددت الاشتباكات المسلحة، أمس، بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، حيث قصفت قوات الدعم السريع بالمدافع الثقيلة مواقع الجيش وسط وشمال الخرطوم، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

ونقل موقع «المشهد السوداني» عن شهود عيان قولهم، إن الجيش بدوره رد بواسطة الطائرات المسيّرة وقصف مواقع عدة لقوات الدعم المتمركزة في منطقة شرق النيل والمنشية والجريف.

أسفرت تلك العمليات عن تصاعد أعمدة الدخان من أحياء الصحافة ومحيط سلاح المدرعات ومحيط المدينة الرياضية وأرضي المعسكرات وحي مايو جنوبي الخرطوم.

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