الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري إلى 172 قتيلا، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 150 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شخصا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 21 ألفا و822 قتيلا و56 ألفا و451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن من بين القتلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، الذي قضى مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين في وسط غزة.

وأفادت المصادر بأن العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مع الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وحدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون بناءً على أوامر من القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.

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