خطة إسرائيلية لإخراج «أونروا» من غزة

المصدر: تل أبيب ــ وكالات

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كشف تقرير إسرائيلي أن هناك «محاولات من الحكومة في إسرائيل، لإخراج وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من قطاع غزة»، في أعقاب الحرب الدائرة حالياً.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن تقرير وزارة الخارجية «شديد السرية»، يشمل توصيات بأن تحدث تلك الخطوة على 3 مراحل، «الأولى تكمن في الكشف في تقرير شامل عن تعاون مزعوم بين الأونروا وحركة «حماس» المدرجة على قوائم الإرهاب. وتقول أونروا عبر موقعها الرسمي، إنها تقدم «المساعدة والحماية والدعم لأكثر من 5 ملايين و900 ألف من لاجئي فلسطين».

وأشار تقرير القناة الإسرائيلية، والذي نقله بالإنجليزية موقع «تايمز أوف إسرائيل»، إلى أن المرحلة الثانية «قد تشمل تقليص عمليات الأونروا في القطاع الفلسطيني، والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية للفلسطينيين في غزة».

أما المرحلة الثالثة، فستكون عبارة عن «عملية نقل كل مهام وكالة الأونروا إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب».

وذكر التقرير أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء قريباً.

فيما أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تنظر إلى «الأونروا كلاعب إيجابي في الجهود الإنسانية داخل قطاع غزة»، وقالت إن على إسرائيل التعامل مع القضية بعناية وبشكل تدريجي أثناء التخطيط لليوم التالي للحرب.

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