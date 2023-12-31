صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل دون «الكونغرس»

المصدر: واشنطن ــ وكالات

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أعلنت الحكومة الأمريكية أمس، أنها وافقت «بشكل طارئ»، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96.51 مليون دولار إلى 147.5 مليون دولار ويتطلب إخطاراً جديداً. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن «هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية»، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه، بحسب البيان الذي قال إن الذخائر ستأتي من مخزونات الجيش الأمريكي.

وجاء في البيان أن «إسرائيل ستستخدم القدرة المعززة لردع التهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعاتها»، مضيفاً أنه «يتعين على كل الدول استخدام ذخائر تتوافق مع القانون الإنساني الدولي». وكانت واشنطن قد وافقت بشكل طارئ أيضاً في 9 ديسمبر على بيع إسرائيل ما يقرب من 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها على قطاع غزة.

وسارعت الإدارة الأمريكية إلى بيع آلاف الذخائر لإسرائيل، متجاوزة فترة العشرين يوما المعتادة التي تُمنح للجان الكونغرس لمراجعة مثل هذا البيع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت: «ما زلنا واضحين مع حكومة إسرائيل بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين».

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