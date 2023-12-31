إسرائيل تتوغل في عمق مخيمات جنوب غزة

المصدر: غزة - البيان، وكالات

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تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، حيث توغل الجيش في مناطق بوسط القطاع وجنوبه بدعم من نيران المدفعية والطيران الحربي.

وتركز القتال في مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس وكان مدعوماً بغارات جوية مكثفة، مما تسبب في عشرات القتلى وإدخال عدد كبير من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات.

وقال مسؤول كبير بوزارة الصحة الفلسطينية، إن 156 فلسطينياً قتلوا فيما أصيب 158 في ضربات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونشر الهلال الأحمر صوراً على الإنترنت لسيارات إسعاف تعمل وسط الشوارع المدمرة وتحمل أطفالاً مصابين إلى مستشفى ناصر في جنوب القطاع.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت آليات للجيش في مخيم البريج، كما اشتبكت مع الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، كما اشتبكت مع جنود في خان يونس وسط غارات عنيفة.

وقتل العشرات وأصيب آخرون بجروح، في قصف مدفعي على مجموعة من الأهالي في شارع يافا شرق غزة. وقصفت الطائرات الحربية منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أوقع عدداً من الجرحى.

وتواصل لليوم الرابع المدفعية إطلاق قذائفها شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، واضطرار الفلسطينيين إلى النزوح باتجاه دير البلح.

كما أطلقت الدبابات عدة قذائف وسط مخيم جباليا شمال القطاع، فيما شنت الطائرات الحربية سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس، وأعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 21 ألفاً و672 قتيلاً.

إلى ذلك، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن القوات وصلت إلى مراكز قيادة حماس ومستودعات الأسلحة.

ونشر الجيش الإسرائيلي صوراً لجنود يتحركون على الأرض بين أنقاض المباني المدمرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي وقفاً تكتيكياً لمدة أربع ساعات في القتال في مخيم في رفح جنوب قطاع غزة. وقال متحدث باسم الجيش باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي «X»،إن هذا التوقف من شأنه أن يمكن السكان من الحصول على الإمدادات، لكن مصادر فلسطينية كذّبت هذه المزاعم بتأكيد استمرار القصف الكثيف لرفح.

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