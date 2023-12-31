مقتل فلسطيني جنوبي الضفة واستمرار الاعتقالات وقرارات الهدم

المصدر: رام الله - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، مقتل شخص برصاص الجيش عند مدخل مخيم الفوار جنوبي الضفة الغربية، فيما واصلت إسرائيل حملات الدهم والاعتقالات وهدم المنازل في الضفة.

وقالت الوزارة في بيان إن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة تواصل رسمية مع إسرائيل، أبلغتها بمقتل الفلسطيني محمد حسين إسماعيل مسالمة، برصاص إسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار (جنوبي الخليل) وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة إلى 319 منذ 7 أكتوبر. من جهته أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي في عملية دهس استهدفت موقعاً عسكرياً في الخليل جنوبي الضفة، كما تم «تحييد» المنفذ.

وقال شهود عيان إن عملية الدهس وقعت على مفترق طرق يؤدي إلى مخيم الفوار ومدينة دورا في الخليل جنوباً، حيث يغلق الجيش مدخليهما ببوابات حديدية.

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطسنية بأن إسرائيل أخطرت أمس بهدم منازل عائلات ثلاثة فلسطينيين قتلوا في حاجز النفق غرب مدينة بيت جالا في بيت لحم جنوب الضفة. وأكدت أن قوات إسرائيلية داهمت منازل عائلات القتلى الثلاثة وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات نحو 4860 فلسطينياً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز