نزوح واسع من ولايات وسط السودان وغارات على دارفور

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

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تواصلت تدفقات النازحين الفارين من مدن وأرياف ولايات وسط السودان (الجزيرة، سنار، النيل الأبيض)، وذلك بعد أكثر من أسبوع من سقوط مدينة ود مدني حاضرة الولاية على يد قوات الدعم السريع، في وقت يعيش فيه الذين التزموا البقاء في مناطقهم أوضاعاً إنسانية معقدة، مع تزايد عمليات سلب ونهب ممتلكاتهم.

ومنذ أن سقطت ود مدني، فر مئات الآلاف من المدنيين بحثاً عن الأمن، لا سيما وأن المدينة تمثل مركزاً ضخماً للنزوح؛ إذ لجأ إليها الملايين عقب تفجر الحرب في العاصمة الخرطوم، وتوجه معظم الفارين من ود مدني شرقاً ناحية ولايات القضارف وكسلا وسنار، بينما نزح آخرون جنوباً نحو ولايتي سنار والنيل الأبيض، في حين تقطعت السبل بآخرين ظلوا عالقين بعد أن منعتهم قوات الدعم السريع من الخروج من المدينة.

وأفاد سكان محليون بولاية الجزيرة بأن قوات الدعم السريع التي سيطرت على ولاية الجزيرة وعاصمتها مدينة ود مدني الأسبوع الماضي، استباحت مدن وقرى الولاية تماماً، في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، بمحليات الولاية المختلفة، وأكدوا أن المدنيين بتلك المناطق تركوا وحدهم يواجهون مصيرهم مع تلك القوات والمجموعات المتفلتة.

إلى ذلك، علّقت منظمتا إغاثة دوليتان عملياتهما في ولاية الجزيرة بعد نهب قوات الدعم السريع مخازنها، في حين دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وقال برنامج الأغذية العالمية إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر. بدورها، أفادت أطباء بلا حدود، بأن مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسرقوا سيارتين ومحتويات أخرى. على صعيد العمليات العسكرية، قال شهود بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور إن الطيران الحربي نفذ أمس غارات جوية مكثفة استهدفت مراكز لتجمعات قوات الدعم السريع، سقط بعضها على أحياء مأهولة بالسكان؛ ما أوقع ضحايا من المدنيين.

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